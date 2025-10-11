Quali sono i 10 migliori film sul gioco d’azzardo?

Il gioco d’azzardo non è solo un intrattenimento per appassionati, un passatempo che, con i siti di gioco, è sempre più popolare e che, negli anni, è diventata una vera e propria industria. L’azzardo è adrenalina pura e, proprio per questa ragione, ha ispirato, e ispira, l’immaginario cinematografico mondiale che ha dedicato, al tema e alle atmosfere che vengono fuori, tanti e tanti film. Quali sono, dunque, i 10 migliori film sul gioco d’azzardo? Il gioco d’azzardo è emozione. Questo si percepisce nel crescente interesse nel settore e nella diffusione gioco d’azzardo online che, da qualche anno, copre più del 50% della spesa complessiva annua in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it