Qualcomm inizia a testare i chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Samsung
Samsung Foundry avrebbe spedito dei campioni di prova del chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo a 2 nm L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
È disponibile la newsletter N° 016/2025 della comunità di Ubuntu-it. In questo numero: - Ubuntu 24.04 conquista l'edge computing: arriva il supporto desktop per la piattaforma Qualcomm Dragonwing - Inizia lo sviluppo della prossima versione di Ubuntu 25.1 Vai su Facebook
Qualcomm compra l’italiana Arduino per espandersi nella robotica - La società di chip Usa non ha reso noto il prezzo della transazione, ma ha dichiarato che l’azienda piemontese nota per le sue schede open source resterà una filiale indipendente ... Da milanofinanza.it
Arduino entra nel mondo Qualcomm, per portare l'intelligenza artificiale in milioni di dispositivi - Il colosso americano dei chip acquisisce l'azienda italiana nata a Ivrea, simbolo del movimento maker mondiale ... Da wired.it