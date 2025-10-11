Putin a corto di soldi | record negativo di arruolati ma è costretto lo stesso a tagliare gli incentivi

Per la prima volta dall’inizio della guerra, la Russia ha tagliato i premi per chi accetta di andare al fronte. La sforbiciata arriva dopo che si è registrato il record negativo di arruolamenti: i dati aggiornati al secondo trimestre di quest’anno, dunque al periodo tra aprile e giugno, parlano del numero più basso mai registrato dall’invasione dell’Ucraina. Una situazione che non ha lasciato indifferente Mosca, come dimostra la campagna pubblicitaria battente per invitare gli uomini a indossare la divisa. La decurtazione delle indennità, dunque, appare come irrazionale, a meno che non si allarghi lo sguardo alla crisi economica che sta attraversando il Paese e che, a inizio settembre, ha portato il direttore di Sberbank, la più grande banca russa, Herman Gref, a parlare di «stagnazione tecnica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin a corto di soldi: record negativo di arruolati, ma è costretto lo stesso a tagliare gli incentivi

