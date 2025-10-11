Purtroppo è lui Le urla disperate e l’allarme muore sotto gli occhi di suo padre | poi si scopre chi era è choc
Muore sotto gli occhi del padre nella ditta di famiglia. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì a Castelcucco, dove Matteo Forner, 44 anni, ha perso la vita all’interno dell’azienda agricola di famiglia, la Pat del Colmél. Proprio il padre Lino, fondatore della ditta, ha dato l’allarme dopo aver assistito alla scena, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di chiusura della giornata, in un momento che doveva essere di routine e che invece si è trasformato in tragedia. Forner stava lavorando a una pressa per l’uva, come tante altre volte, convinto che la macchina fosse ferma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
