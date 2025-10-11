Purtroppo è lui Le urla disperate e l’allarme muore sotto gli occhi di suo padre | poi si scopre chi era è choc

Caffeinamagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muore sotto gli occhi del padre nella ditta di famiglia. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì a Castelcucco, dove Matteo Forner, 44 anni, ha perso la vita all’interno dell’azienda agricola di famiglia, la Pat del Colmél. Proprio il padre Lino, fondatore della ditta, ha dato l’allarme dopo aver assistito alla scena, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di chiusura della giornata, in un momento che doveva essere di routine e che invece si è trasformato in tragedia. Forner stava lavorando a una pressa per l’uva, come tante altre volte, convinto che la macchina fosse ferma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: purtroppo - urla

“Purtroppo è lui”. Trovato così nel bosco, le urla di terrore: cosa gli è capitato

Napoli, studente preso a martellate fuori scuola. Il racconto: «Sangue ovunque, quel ragazzo chiedeva aiuto» - Uno dei collaboratori scolastici, sentite le urla disperate dell’adolescente, ha quindi subito aperto il portone, prestato i primi soccorsi e avvertito i carabinieri, arrivati sulla scena qualche ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Purtroppo 232 Urla Disperate