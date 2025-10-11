Buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri: Christian Pulisic è tornato in campo nella notte nell’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador, giocando circa venti minuti. L’attaccante rossonero, reduce da un lieve fastidio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare un paio di sedute di allenamento nei giorni precedenti, ha confermato le buone sensazioni sul suo recupero fisico. Il problema, infatti, non desta preoccupazioni e non comprometterà la sua disponibilità in vista della ripresa del campionato. Il numero 11 del Milan, premiato a settembre come miglior giocatore del mese in Serie A, ha potuto ritrovare il campo e sensazioni positive in vista del ritorno a Milano, dove è pronto a riprendere il suo ruolo da protagonista nella squadra di Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Pulisic dopo USA-Ecuador: «Ottimo inizio al Milan, ma è solo l'inizio. Ho lavorato duramente per essere pronto»