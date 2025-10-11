Puglia spese folli e festini alla Asl | l' ultimo scandalo
Tu chiamale, se vuoi, “dimenticanze”. Per quasi un decennio, l’Asl di Brindisi ha garantito un flusso regolare di denaro pubblico a favore della cooperativa sociale Onlus San Bernardo di Latiano, affidataria del servizio di assistenza domiciliare integrata in un’ampia porzione del territorio pugliese. Dal 2016 al 2025 il conto è salito fino a sfiorare i 90 milioni di euro, con una media annua di dieci milioni, ovvero quasi 800mila euro al mese. Ma a fronte di un simile impegno finanziario, mancherebbero all’appello verifiche documentate, relazioni tecniche, attività ispettive o qualsiasi forma di controllo previsto dal bando di gara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: puglia - spese
Voucher Minori 2025 – Sport per tutti i ragazzi della Puglia! È online il bando per il Voucher Minori 2025, un aiuto economico per le famiglie pugliesi che vogliono far praticare sport ai propri figli a costi agevolati. Cosa offre: Fino a 400 € per coprire spese di i - facebook.com Vai su Facebook