Sintetizzare con “ho fatto quello che potevo” per l’ultimo discorso in consiglio regionale da parte di Michele Emiliano come presidente è una sintesi estrema. Il governatore ha ripercorso i dieci anni alla guida della giunta regionale pugliese, i successi e le inevitabili criticità di un percorso così lungo. Con la seduta di ieri si è concluso il mandato del consiglio regionale della Puglia. Ora si mettono a punto le liste e si attende la formalizzazione delle candidature, quindi dal 25 ottobre sarà campagna elettorale. Le elezioni regionali sono in programma il 23 e il 24 novembre. L'articolo Puglia: ieri l’ultima seduta del consiglio regionale, ora verso le elezioni Per il voto del 23 e del 24 novembre proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

