Puglia ieri l’ultima seduta del consiglio regionale | Emiliano il commiato Ora verso le elezioni Per il voto del 23 e del 24 novembre

Noinotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sintetizzare con “ho fatto quello che potevo” per l’ultimo discorso in consiglio regionale da parte di Michele Emiliano come presidente è una sintesi estrema. Il governatore ha ripercorso i dieci anni alla guida della giunta regionale pugliese, i successi e le inevitabili criticità di un percorso così lungo. Con la seduta di ieri si è concluso il mandato del consiglio regionale della Puglia. Ora si mettono a punto le liste e si attende la formalizzazione delle candidature, quindi dal 25 ottobre sarà campagna elettorale. Le elezioni regionali sono in programma il 23 e il 24 novembre.         L'articolo Puglia, ieri l’ultima seduta del consiglio regionale: Emiliano, il commiato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia ieri l8217ultima seduta del consiglio regionale emiliano il commiato ora verso le elezioni per il voto del 23 e del 24 novembre

© Noinotizie.it - Puglia, ieri l’ultima seduta del consiglio regionale: Emiliano, il commiato. Ora verso le elezioni Per il voto del 23 e del 24 novembre

In questa notizia si parla di: puglia - ieri

Il presidente della Lituania in visita in Puglia Ieri a Bari l'accoglienza da parte del governatore e del sindaco

Aeroporti di Puglia-Enac: contratto di programma da 218 milioni di euro Ieri la firma

Aeroporti di Puglia-Enac: contratto di programma da 218 milioni di euro Ieri la firma

puglia ieri l8217ultima sedutaPuglia: ieri l’ultima seduta del consiglio regionale, ora verso le elezioni Per il voto del 23 e del 24 novembre - Ora si mettono a punto le liste e si attende la formalizzazione delle candidature, quindi dal 25 ottobre sarà ... Riporta noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Ieri L8217ultima Seduta