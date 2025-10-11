PSVITA NetStream v3.33 | Modalità Offline e Audio Originale per YouTube su PS Vita!

Buone notizie per tutti i possessori di PlayStation Vita! NetStream, il client di streaming video universale per la console portatile di Sony, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento stabile, la versione 3.33, che introduce alcune funzionalità molto richieste e corregge piccoli bug. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo. Cosa offre NetStream?. Prima di tuffarci nelle novità, ricordiamo cos’è NetStream: un’applicazione homebrew che trasforma la tua PS Vita in un potente centro di intrattenimento portatile. Supporta la riproduzione di video da diverse fonti: YouTube: Sia video on-demand che livestreaming. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net