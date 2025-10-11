Psicologia per la pace | costruire ponti nella comunità

Un appello a trasformare la competenza psicologica in azione civile attraversa questa Giornata nazionale: gli psicologi e le psicologhe sono chiamati a farsi promotori di pace, in un tempo segnato da tensioni e vulnerabilità collettive. A Roma, la comunità professionale riunita dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi invita a guardare oltre le fratture, proponendo la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

