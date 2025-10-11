Provocazioni secessioniste sul Brennero a Bolzano appare uno striscione FdI | Slogan deliranti e vergognosi
“Grave quanto accaduto con le provocazioni secessioniste al confine del Brennero. È da condannare il picchetto organizzato in questo momento da alcuni estremisti – all’ingresso verso l’Italia sul versante austriaco – che hanno montato uno striscione inneggiante alla separazione della Provincia di Bolzano dall’Italia, accusata addirittura di occupazione coloniale dell’Alto Adige”. Queste le parole del deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, che in una nota ha denunciato l’azione di alcuni secessionisti austriaci al confine con l’Italia e l’Austria. Vicino allo striscione, hanno appoggiato una bandiera austriaca nera, bianca e rossa listata a lutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
SUDTIROLER FREIHEIT, URZI (FDI): CONDANNA PER PROVOCAZIONE SECESSIONISTA - “Ferma condanna verso l’ultima fra le provocazioni secessioniste del movimento di Südtiroler Freiheit a Bolzano, che attraverso l’AI ha diffuso immagini della rimozione con le catene del ... 9colonne.it scrive