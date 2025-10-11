Provincia di Lecco | i lavoratori aderiscono allo sciopero della fame per Gaza
I lavoratori e le lavoratrici della Provincia di Lecco, su iniziativa della propria rappresentanza sindacale unitaria, aderiscono alla campagna "Lecco ha fame di pace", promossa dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli.Nella giornata di oggi la RSU e numerosi dipendenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: provincia - lecco
Tutti in aula. A Lecco e provincia professori e personale amministrativo sono già stati assunti
West Nile virus a Colico: primo caso di contagio in provincia di Lecco
Ancora tutte promosse le 27 spiagge di Lecco e provincia
In provincia di Lecco c'è un'osteria storica che era la preferita di Mogol e Battisti - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/ristoranti/lecco-riva-osteria/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1760160714… - X Vai su X
La Provincia di Lecco di sabato 11 ottobre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/lan - facebook.com Vai su Facebook
Anche le Rsu della Provincia di Lecco aderiscono allo sciopero della fame per Gaza - I lavoratori e le lavoratrici della Provincia di Lecco, su iniziativa della propria Rappresentanza Sindacale Unitaria, aderiscono alla campagna “Lecco ha fame di pace” ... msn.com scrive
Lecco, congresso Uneba: nuove sfide per l’assistenza agli anziani - Rinnovato il Consiglio, con la conferma alla presidenza di Virginio Brivio ... Scrive vita.it