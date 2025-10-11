Provincia di Lecco | i lavoratori aderiscono allo sciopero della fame per Gaza

I lavoratori e le lavoratrici della Provincia di Lecco, su iniziativa della propria rappresentanza sindacale unitaria, aderiscono alla campagna "Lecco ha fame di pace", promossa dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli.Nella giornata di oggi la RSU e numerosi dipendenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it