Le scosse del terremoto di Taiwan del 1999 (Mw 7.6) in tre scenari (piano terra, quinto piano, edificio isolato sismicamente) si sono “avvertite“ anche a Pavia, ma fortunatamente soltanto a livello scientifico e sulla tavola sismica 6D per osservare gli effetti dell’ isolamento sismico sulla risposta strutturale. L’occasione è stata “La scienza per la prevenzione in protezione civile“, evento che si è tenuto giovedì pomeriggio alla Fondazione Eucentre, nell’ambito della settimana nazionale della protezione civile. "La prevenzione è un investimento strutturale per le comunità" ha detto il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, evidenziando la necessità di consolidare strumenti, competenze e processi a supporto delle decisioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Protezione civile. Prevenzione con la scienza