Pronostico Palmeiras-Juventude | vittoria e vetta solitaria

Palmeiras-Juventude è un recupero della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico. Si metterà alla pari delle partite disputate dal Flamengo – primo appaiato in classifica – il Palmeiras. Che ha una grossa possibilità – che sfrutterà – nel recupero della dodicesima giornata di campionato contro la Juventude. Andare in vetta da sola. (Lapresse) – Ilveggente.it Con tredici risultati utili nelle ultime quattordici partite – una sola sconfitta, quella contro il Bahia in campionato – i biancoverdi di casa conosceranno un solo risultato: l’ennesima vittoria di questa stagione che, evidentemente, si potrebbe concludere con la vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

