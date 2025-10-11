Pronostico Olanda-Finlandia precedenti a senso unico | il trend prosegue
Olanda-Finlandia è una partita valida per l’ottava giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Nel gruppo G l’ Olanda di Ronald Koeman è padrona del proprio destino. Il successo ottenuto in settimana nel match di Ta’ Qali contro la non irresistibile Malta ha sensibilmente avvicinato gli Oranje all’obiettivo Mondiale. Van Dijk e compagni adesso non devono più spartirsi la vetta, essendo volati a +3 sia sulla Polonia, che giovedì scorso ha riposato, sia sulla Finlandia, vittoriosa in rimonta sulla Lituania ed ancora in piena corsa per la qualificazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
