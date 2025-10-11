Pronostico Lituania-Polonia | qualificazione ancora in bilico
Lituania-Polonia è una partita valida per l’ottava giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Lo scorso giugno, dopo la sconfitta con la Finlandia, la federazione polacca ha deciso di esonerare il ct Michal Probierz, sostituendolo con Jan Urban, ex allenatore di Osasuna e Lech Poznan. Un cambio che sembra aver sortito gli effetti sperati, visto che la Polonia, con il nuovo selezionatore al timone, è ancora imbattuta: a settembre Lewandowski e compagni hanno conquistato un punto di platino nella proibitiva trasferta in Olanda mentre nella gara successiva si sono presi la rivincita sui finlandesi, abbattuti 3-1 grazie ai gol di Lewandowski, Cash e Kaminski. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
