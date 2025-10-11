Pronostico Isole Faroe-Repubblica Ceca | la storia si ripete ancora
Isole Faroe-Repubblica Ceca è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Il debutto sulla panchina del Montenegro per Vucinic, ex attaccante di Roma e Juventus, tra le altre, è stato disastroso. Una sconfitta pesantissima contro le isole Far Oer: quattro a zero e addio Mondiale. I padroni di casa, adesso, ospitano la Repubblica Ceca, seconda nel girone, che viene dal buon pareggio contro la Croazia. Pronostico Far Oer-Repubblica Ceca: la storia si ripete ancora (Lapresse) – Ilveggente.it E adesso – anche se hanno una partita in più – gli ospiti sperano nel colpaccio che vorrebbe dire qualificazione al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
