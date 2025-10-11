Pronostico e quote Coco Gauff – Jasmine Paolini WTA Wuhan 11-10-2025

Coco Gauf e Jasmine Paolini si giocheranno un posto in finale non prima delle 11 del mattino in Italia. Nei quarti, L’azzurra ha ottenuto una delle sue vittorie più impressionanti della stagione, distruggendo la vincitrice di sei tornei del Grande Slam Iga Swiatek e ottenendo la sua prima vittoria in assoluto contro la polacca. Da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

