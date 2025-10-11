Pronostico e quote Coco Gauff – Jasmine Paolini WTA Wuhan 11-10-2025
Coco Gauf e Jasmine Paolini si giocheranno un posto in finale non prima delle 11 del mattino in Italia. Nei quarti, L’azzurra ha ottenuto una delle sue vittorie più impressionanti della stagione, distruggendo la vincitrice di sei tornei del Grande Slam Iga Swiatek e ottenendo la sua prima vittoria in assoluto contro la polacca. Da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: pronostico - quote
Pronostico Zverev-Arnaldi, Matteo a caccia dell'impresa a Toronto: le quote del match
Pronostico e quote Alex Michelsen – Learner Tien, Toronto 02-08-2025 ore 18:30
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Toronto 03-08-2025
#EstoniaItalia pronostico e quote: la chicca dell'esperto https://calciomercato.com/scommesse/pronostici/estonia-italia-11-10-2025/blt0027defd8698fcf3…. - X Vai su X
Pronostico Inter Cremonese: tutte le quote dei principali bookmakers - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Errani-Paolini vs Gauff-Siniakova, Parigi è sempre azzurra: le quote - Non finiscono mai le emozioni per Jasmin Paolini che tornerà sul campo centrale del Roland Garros per affrontare la finale di doppio con coppia con Sara Errani contro Gauff- Segnala gazzetta.it
Paolini-Gauff, precedenti e pronostico della finale degli Internazionali d'Italia di tennis - Sabato, alle 17, il pubblico del Foro Italico proverà a spingere alla vittoria finale Jasmine Paolini (che con la compagna Errani ha raggiunto ... Scrive tuttosport.com