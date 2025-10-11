Pronostico Danimarca-Grecia | altra legnata a zero

Danimarca-Grecia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Sette punti in tre partite per la Danimarca, prima in questo girone insieme alla Scozia. Ma davanti per via della differenza reti totale che in caso di arrivo a pari punti farà la differenza. E contro la Grecia, oltre alla vittoria, l’obiettivo – appunto per un’eventuale classifica avulsa – diventa un altro. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, in tre partite i danesi non hanno mai subito gol. E hanno già vinto in Grecia, il mese scorso, tre a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

