Pronostico Croazia-Gibilterra | strada in discesa verso il Mondiale

Ilveggente.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Croazia-Gibilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico  Alla Croazia, prima nel girone L di qualificazione al Mondiale – insieme alla Repubblica Ceca che ha una partita in più – sono rimaste partite semplici, molto semplici sulla carta. E vincendo contro Gibilterra, nella serata di domenica, i conti sarebbero quasi chiusi. (Lapresse) – Ilveggente.it Dopo il pareggio, appunto, contro la formazione ceca in trasferta – zero a zero il finale – Modric e compagni hanno il cammino in discesa e non ci sono davvero possibilità che questo match non finisce con una goleada dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico croazia gibilterra strada in discesa verso il mondiale

© Ilveggente.it - Pronostico Croazia-Gibilterra: strada in discesa verso il Mondiale

In questa notizia si parla di: pronostico - croazia

Pronostico Rijeka-Ludogorets: debutto complicato per i campioni di Croazia

Pronostico Isole Faroe-Croazia: rimangono a punteggio pieno

Pronostico Croazia-Montenegro: aggancio in vetta

pronostico croazia gibilterra stradaPronostico Croazia-Gibilterra 12 Ottobre: quale Over va giocato? - Gibilterra in programma il 12 ottobre 2025 alle 20:45: scommesse dominanti, con la Croazia favorita, pronta a confermare il suo ... Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Croazia Gibilterra Strada