Croazia-Gibilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Alla Croazia, prima nel girone L di qualificazione al Mondiale – insieme alla Repubblica Ceca che ha una partita in più – sono rimaste partite semplici, molto semplici sulla carta. E vincendo contro Gibilterra, nella serata di domenica, i conti sarebbero quasi chiusi. (Lapresse) – Ilveggente.it Dopo il pareggio, appunto, contro la formazione ceca in trasferta – zero a zero il finale – Modric e compagni hanno il cammino in discesa e non ci sono davvero possibilità che questo match non finisce con una goleada dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Croazia-Gibilterra: strada in discesa verso il Mondiale