MLS, nella notte tra sabato e domenica sono in programma quattro gare della stagione regolare: l’Inter Miami di Messi ospita Atlanta. La regular season della Major League Soccer, il massimo campionato nordamericano, è agli sgoccioli. I playoff sono ormai imminenti: restano pochi posti da assegnare nelle due Conference, Eastern e Western. Alla postseason, è opportuno ricordarlo, si qualificano le prime nove dei due maxi-gironi. Tra queste c’è ovviamente l’ Inter Miami di Leo Messi, che però non è riuscita a difendere il Supporters Shield, il trofeo che viene assegnato a chi fa più punti nella stagione regolare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici MLS 12 ottobre, regular season agli sgoccioli: occhio alle motivazioni