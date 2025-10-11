Pronostici MLS 12 ottobre regular season agli sgoccioli | occhio alle motivazioni

11 ott 2025

MLS, nella notte tra sabato e domenica sono in programma quattro gare della stagione regolare: l’Inter Miami di Messi ospita Atlanta.  La regular season della Major League Soccer, il massimo campionato nordamericano, è agli sgoccioli. I playoff sono ormai imminenti: restano pochi posti da assegnare nelle due Conference, Eastern e Western. Alla postseason, è opportuno ricordarlo, si qualificano le prime nove dei due maxi-gironi. Tra queste c’è ovviamente l’ Inter Miami di Leo Messi, che però non è riuscita a difendere il Supporters Shield, il trofeo che viene assegnato a chi fa più punti nella stagione regolare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

