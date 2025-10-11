Qualificazioni Mondiali, i pronostici marcatori e le tre scelte in vista delle gare in programma sabato 11 ottobre La raffica di gare valide per le Qualificazioni Mondiali è ormai definitivamente entrata nel vivo e non sono poche le Nazionali di spessore che scenderanno in campo a stretto giro di posta, pronte ad incamerare punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi. (LaPresse) – IlVeggente.it Tra le partite da cerchiare in rosso c’è sicuramente quella che metterà uno contro l’altra la Spagna e la Georgia. Imbottite di assenze, le ‘Furie Rosse’ si presentano al match fortemente decimate ma con la chiara volontà di mettere le cose in chiaro e strappare punti pesantissimi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del sabato