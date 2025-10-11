Pronostici League Two 11 ottobre | altri tre punti per la prima della classe
League Two, la capolista Walsall ha l’occasione di allungare sulle inseguitrici in casa di una squadra in difficoltà come il Crawley Town. La pausa per gli impegni delle nazionali non riguarda le serie minori inglesi: in League Two in questo weekend sono infatti in programma alcuni match della dodicesima giornata. In testa alla classifica dell’equivalente inglese della nostra Serie D (anche se ci sono delle sostanziali differenze) troviamo il Walsall, che ha un punto di vantaggio sullo Swindon Town, altra candidata per la promozione diretta in League One. Seguono a ruota Grimsby Town e Gillingham, a -4 dalla prima della classe. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
