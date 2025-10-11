League One, è già bagarre in zona playoff: lo Stockport County cercherà di approfittare del momento no del Blackpool che ha appena esonerato l’allenatore. In League One, la terza serie del sistema calcistico inglese, dopo 11 giornate risulta particolarmente affollata la zona playoff, con ben 8 squadre racchiuse in sei punti, dal terzo al decimo posto. Tra quelle coinvolte c’è anche lo Stockport County, che in caso di vittoria contro il Blackpool in questo turno scalerebbe un po’ di posizioni, rientrando tra le prime sei. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici League One 11 ottobre: la multipla sulle partite del sabato