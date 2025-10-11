Pronostici League One 11 ottobre | la multipla sulle partite del sabato
League One, è già bagarre in zona playoff: lo Stockport County cercherà di approfittare del momento no del Blackpool che ha appena esonerato l’allenatore. In League One, la terza serie del sistema calcistico inglese, dopo 11 giornate risulta particolarmente affollata la zona playoff, con ben 8 squadre racchiuse in sei punti, dal terzo al decimo posto. Tra quelle coinvolte c’è anche lo Stockport County, che in caso di vittoria contro il Blackpool in questo turno scalerebbe un po’ di posizioni, rientrando tra le prime sei. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - league
Pronostici J1 League 20 luglio: possibile sorpasso in vetta
Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostici calcio oggi 4 ottobre 2025: Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Serie A e LaLiga - facebook.com Vai su Facebook
#Chelsea e #Liverpool si sfidano in una delle partite più attese della #PremierLeague! Con due squadre pronte a dare spettacolo, chi avrà la meglio? Scopri i pronostici e le analisi dettagliate per non perderti nulla di questo grande match! Leggi l'articolo c - X Vai su X
Pronostici League One, quote e statistiche di Shrewsbury-Exeter - Qui l'omonima squadra della città si appresta a ricevere un Exeter che non ha mai perso nelle ultime 4 ... Secondo corrieredellosport.it
Ajax-Inter: probabili formazioni, dove vederla e pronostici - Mercoledì 17 settembre è infatti in programma la prima giornata di League Phase della Champions ... Segnala 11contro11.it