Promuovere l’autonomia delle donne due nuovi corsi in partenza a Cesena
Costruire il proprio futuro professionale e saper gestire autonomamente il denaro. L’Associazione Apeiron, che opera sul territorio con lo scopo di promuovere l’autonomia e i diritti delle donne, propone due nuovi percorsi formativi gratuiti che prenderanno il via nei prossimi giorni. Si tratta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: promuovere - autonomia
Promuovere l’autonomia delle donne, due nuovi corsi in partenza a Cesena
Grazie mille Imoco Volley, Comitato Cuoredarena Volley Supporters e a tutti i nostri generosi donatori che con il loro contributo sostiene le nostre attività dedicate a promuovere autonomia e inclusione sociale e lavorativa dei nostri associati con la Sindrome di Vai su Facebook
Inaugurato a Rimini il progetto Turchetta, cohousing per 12 giovani con disabilità. Un modello innovativo per promuovere autonomia, inclusione e lavoro. Via Popilia 69 Valloni Marecchia e Comune di Rimini https://comune.rimini.it/novita/notizie/al-il-progetto-i - X Vai su X