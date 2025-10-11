Promozione | tre anticipi su 8 gare in programma Il Foiano a Sinalunga Viciomaggio all’attacco

Parte con un giorno di anticipo la quinta giornata del girone C di Promozione. Nel pomeriggio di oggi sono infatti in calendario ben tre anticipi su otto partite in programma. Si parte alle 15.30 con il derby della Valdichiana, sceso dall’Eccellenza. Al Carlo Angeletti di Sinalunga alle 15.30 ecco andare in scena la sfida infinita tra la Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini e il Foiano. Due formazioni in cerca del riscatto dopo le amarezze del recente passato. La Sinalunghese arriva al derby dopo un pareggio ma il primato in classifica seppur sentendo il fiato sul collo di Casentino, Audax Rufina, Settignanese e Montagnano, lontane un solo punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

