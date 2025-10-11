promozione spiv arriva il misano

Domani alle 15.30 si giocano le gare della settima giornata di andata nel campionato di Promozione. Nel girone D, c’è l’insidia Diegaro per il Cervia United, 3° della classe. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, i gialloblù, ancora imbattuti, puntano al bersaglio grosso per non perde terreno dalla coppia di testa Misano-Savignanese, che viaggia a +5, anche se con una partita in più. L’avversario non è da sottovalutare. Il Diegaro, sesto in classifica a quota 8, è infatti in serie positiva, reduce da 4 risultati utili di fila. Tra l’altro, il bilancio dei 16 scontri diretti, è a favore dei cesenati, che conducono con 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

