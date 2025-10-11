Promozione la Castelfrettese in campo sognando la vetta della classifica

La sesta giornata nel girone A di Promozione potrebbe essere favorevole per la Castelfrettese. I biancorossi potrebbero infatti ritrovare la vetta, visto che è in programma lo scontro diretto della capolista solitaria Lunano, attesa dalla trasferta sul campo del Vismara, terzo (in compagnia dell’Alma Fano), distante tre punti dal primo posto. In mezzo la Castelfrettese, a due punti dal Lunano, che cercherà di espugnare oggi pomeriggio il campo del San Costanzo Marottese, dopo il pareggio casalingo nell’ultimo turno contro i Portuali. Questi ultimi torneranno a giocare in casa. Al Giuliani ricevono la Nuova Real Metauro, con l’obiettivo per i dorici di scavalcare il Real in classifica e non perdere ulteriori punti dai primi posti, vista la sola vittoria colta in cinque giornate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

