La sesta giornata del girone B del campionato di Promozione è presentata dal portorecanatese Marco Pantone, diesse del Monturano. Azzurra Colli-Casette Verdini: "Il Casette di mister Roberto Lattanzi (foto) ha una squadra forte anche se è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, oggi la squadra di Lattanzi andrà su un campo difficile perché ritengo che l’Azzurra si giocherà fino alla fine la vittoria finale". Azzurra Mariner-Palmense Fermana: "L’Azzurra con l’ingaggio di Nicolosi ha aggiunto un asso in più nella manica, poi sul suo campo sa farsi rispettare e la Palmense avrà vita difficile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. "Casette, trasferta insidiosa»