Programmi TV sabato 11 ottobre 2025 | Nazionale e film

Si gioca Estonia-Italia per le qualificazioni mondiali in onda su Rai 1. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 ottobre 2025. Sabato 11 ottobre 2025 si preannuncia come una serata televisiva ricca di emozioni e varietà, con un palinsesto che abbraccia tutti i generi e tutte le piattaforme. Rai, Mediaset e Sky offrono un mix vincente di fiction italiane, film internazionali, talent show, reality e talk d’attualità. Il grande calcio torna protagonista con Estonia–Italia, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra suspense, adrenalina e intrattenimento, la prima serata è pensata per coinvolgere ogni tipo di spettatore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

