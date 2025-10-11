Progetto NBA europea Olimpia Milano | sinergie con RedBird e Oaktree?

Secondo l'edizione odierna de 'La Stampa' l'Olimpia Milano potrebbe avere sinergie con RedBird, fondo proprietario del Milan, e Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, in vista della nascita di una NBA europea.

L'Unione Europea è nata come progetto di pace, per superare la politica di potenza e i nazionalismi che hanno insanguinato il nostro continente. Oggi, mentre il mondo torna a dividersi in blocchi e i principi del diritto internazionale sono sotto attacco, l'Unione

Real Madrid e Barcellona, picconata all'Eurolega: la mossa per arrivare alla NBA. Cosa cambia per Olimpia Milano e Virtus Bologna - Barcellona e Real Madrid rivoluzionarie anche nel basket: rifiutano il rinnovo con l'Eurolega e aprono le porte alla NBA.

Olimpia Milano inclusa nel progetto NBA Europe/ Cosa c'è dietro al cambio di rotta? (8 ottobre 2025) - Intorno alla metà di aprile ha preso vita il progetto che due delle più importanti realtà di basket del mondo stavano cercando di creare, ovvero quello della NBA Europe, una lega di pallacanestro che ...