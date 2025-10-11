Progetto 06 così il Vietnam usa i dati dei cittadini per la sicurezza nazionale
Il Vietnam cambia pelle con un piano ambizioso. Il Progetto 06 nasce come piano di modernizzazione amministrativa, ma è ormai molto di più: è lo strumento con cui Hanoi vuole ridefinire il rapporto tra cittadino e Stato, centralizzare il controllo dei dati e costruire le fondamenta digitali della sicurezza nazionale. Sotto l’etichetta della semplificazione burocratica si celano obiettivi ambiziosi: un database unico della popolazione, identità elettroniche obbligatorie, procedure online per imprese e individui. I numeri dicono molto: 86 milioni di carte d’identità già emesse, oltre 61 milioni di account elettronici attivi, 58 servizi pubblici digitalizzati e risparmi stimati in 3,5 trilioni di dong l’anno. 🔗 Leggi su It.insideover.com
