Produzione industrale a picco Cgil | Mai così dal dopoguerra

Cms.ilmanifesto.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo schema è noto. L’Istat comunica una brutta notizia, ieri per esempio ha parlato del 31esimo calo della produzione industriale mensile su 34 mesi di Giorgia Meloni a palazzo Chigi. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

produzione industrale a picco cgil mai cos236 dal dopoguerra

© Cms.ilmanifesto.it - Produzione industrale a picco, Cgil: «Mai così dal dopoguerra»

In questa notizia si parla di: produzione - industrale

Istat: Cgil, produzione 26 mesi in calo, un disastro - La crisi della produzione industriale, iniziata ormai da 26 mesi, prosegue senza sosta e si configura come un tunnel senza uscita visibile, soprattutto considerando ... Segnala ansa.it

Produzione industriale a picco, Confindustria alza il livello d’allarme: «Intervenire subito» - Bando alle cautele, Confindustria alza il livello d’allarme dopo gli ultimi dati Istat che hanno evidenziato una calo della produzione industriale del 3,5% nel 2024 e del 7,1% nel mese di dicembre. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Produzione Industrale Picco Cgil