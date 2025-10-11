Procura il bilancio | Lieve calo dei reati Crescono le competenze Il personale? Pochissimo
di Laura Valdesi SIENA C’è da fare un "monumento" al personale "che lavora egregiamente". Perché in una situazione di sofferenza così importante, sotto il profilo dell’organico, la ’macchina’ della giustizia è riuscita ad andare avanti. Barcamenandosi fra innovazioni che hanno rallentato, sovente, la fluidità del lavoro e una crescita delle competenze rilevante. "Mandare avanti l’Ufficio con una carenza, che è reale, risulta complesso", sottolinea il procuratore Andrea Boni. "Nello scorso anno giudiziario, rispetto alle 42 unità in organico previste ce n’erano 23 con una carenza del 45%. A distanza di dodici mesi – rileva – non è che la situazione sia migliorara visto che risultano 24". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: procura - bilancio
La figura dell’ex attaccante del Napoli è centrale nella carte della Procura di Roma per il presunto falso in bilancio. Nella deposizione c’è spazio anche per l’indignazione nei confronti dell’ex agente interessato più all’affare che allo stato d’animo del calciatore - facebook.com Vai su Facebook
Nelle elezioni in Calabria, ormai concluse, Tridico e il M5S hanno spesso parlato dell’indagine sul presidente Occhiuto. Stranamente non hanno parlato del suo assessore al Bilancio, Marcello Minenna, per cui pochi giorni fa la procura di Forlì ha chiesto una - X Vai su X
Procura, il bilancio: "Lieve calo dei reati. Crescono le competenze. Il personale? Pochissimo" - Il capo dell’Ufficio Andrea Boni spiega come mai si è verificata una diminuzione del 18% delle sopravvenienze dei fascicoli contro noti. Secondo msn.com