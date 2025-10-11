Procura il bilancio | Lieve calo dei reati Crescono le competenze Il personale? Pochissimo

di Laura Valdesi SIENA C’è da fare un "monumento" al personale "che lavora egregiamente". Perché in una situazione di sofferenza così importante, sotto il profilo dell’organico, la ’macchina’ della giustizia è riuscita ad andare avanti. Barcamenandosi fra innovazioni che hanno rallentato, sovente, la fluidità del lavoro e una crescita delle competenze rilevante. "Mandare avanti l’Ufficio con una carenza, che è reale, risulta complesso", sottolinea il procuratore Andrea Boni. "Nello scorso anno giudiziario, rispetto alle 42 unità in organico previste ce n’erano 23 con una carenza del 45%. A distanza di dodici mesi – rileva – non è che la situazione sia migliorara visto che risultano 24". 🔗 Leggi su Lanazione.it

