di Laura Valdesi SIENA C’è da fare un "monumento" al personale "che lavora egregiamente". Perché in una situazione di sofferenza così importante, sotto il profilo dell’organico, la ’macchina’ della giustizia è riuscita ad andare avanti. Barcamenandosi fra innovazioni che hanno rallentato, sovente, la fluidità del lavoro e una crescita delle competenze rilevante. "Mandare avanti l’Ufficio con una carenza, che è reale, risulta complesso", sottolinea il procuratore Andrea Boni. "Nello scorso anno giudiziario, rispetto alle 42 unità in organico previste ce n’erano 23 con una carenza del 45%. A distanza di dodici mesi – rileva – non è che la situazione sia migliorara visto che risultano 24". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Procura, il bilancio: "Lieve calo dei reati. Crescono le competenze. Il personale? Pochissimo"