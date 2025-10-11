Processo Vassallo il Parco del Cilento si costituisce parte civile

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo. La decisione è stata formalizzata dal dell'Ente Giuseppe Coccorullo attraverso una delibera. L'atto firmato dal presidente sottolinea come l’omicidio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite Arianna Meloni, ha comunicato ufficialmente la decisione del Governo di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Angelo Vassallo, - facebook.com Vai su Facebook

Parco Nazionale del Cilento, processo per la distruzione della Falesia: la Fondazione Vassallo si costituisce Parte Civile - Il Presidente Dario Vassallo: "Ho denunciato, e per questo ho ricevuto minacce di morte. Scrive msn.com

Distruzione della falesia a Marina di Camerota. La Fondazione Vassallo si costituisce parte civile - La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario Vassallo, annuncia ufficialmente la propria costituzione di parte civile nel processo penale relativo all’ abbattimento ... Scrive ondanews.it