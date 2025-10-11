Processo Vassallo il Parco del Cilento si costituisce parte civile

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo. La decisione è stata formalizzata dal dell'Ente Giuseppe Coccorullo attraverso una delibera. L'atto firmato dal presidente sottolinea come l’omicidio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

