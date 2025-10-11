Problemi di igiene e danno all' immagine al Villaggio Mosè Marchetta Dc chiede interventi al sindaco

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025

L’Onorevole Rosellina Marchetta torna a sollecitare il Sindaco di Agrigento, questa volta pubblicamente, affinché disponga interventi immediati di pulizia e decoro urbano nell’area del Villaggio Mosè. Infatti già più volte gli interventi sono stati richiesti in forma privata, ma rimasti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: problemi - igiene

