È arrivato il primo colpo di scena di questa edizione del Grande Fratello. Nelle prime ore del pomeriggio, Anita Mazzotta ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia per motivi familiari non meglio specificati. La notizia, comunicata inaspettatamente ai coinquilini, ha lasciato tutti senza parole. La concorrente, originaria di Castelfranco Veneto e conosciuta per la sua professione di piercer, era tra le protagoniste più amate dal pubblico. Solo pochi giorni fa, infatti, era risultata la più votata nel televoto del “preferito”, confermandosi una delle concorrenti più apprezzate. I compagni di avventura reagiscono con commozione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Primo abbandono al Grande Fratello: Anita Mazzotta lascia la Casa