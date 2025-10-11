Primo abbandono al Grande Fratello | Anita Mazzotta lascia la Casa
È arrivato il primo colpo di scena di questa edizione del Grande Fratello. Nelle prime ore del pomeriggio, Anita Mazzotta ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia per motivi familiari non meglio specificati. La notizia, comunicata inaspettatamente ai coinquilini, ha lasciato tutti senza parole. La concorrente, originaria di Castelfranco Veneto e conosciuta per la sua professione di piercer, era tra le protagoniste più amate dal pubblico. Solo pochi giorni fa, infatti, era risultata la più votata nel televoto del “preferito”, confermandosi una delle concorrenti più apprezzate. I compagni di avventura reagiscono con commozione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: primo - abbandono
Lotta all'abbandono dei rifiuti nel Barese: 40 episodi scoperti in un mese, scatta primo ritiro di patente
Caporalato e anziani in stato di abbandono: sequestrati 100 mila euro e la sede di una Rsa. interdizione per i titolari della casa di riposo La notizia nel primo commento ? - facebook.com Vai su Facebook
Lotta all'abbandono dei rifiuti nel Barese: 40 episodi scoperti in un mese, scatta primo ritiro di patente https://ift.tt/5nXMsjP https://ift.tt/pstgCqI - X Vai su X
Anita Mazzotta abbandona il Grande Fratello - La piercer Anita ha lasciato la casa del Grande Fratello per problemi familiari nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025 ... Scrive davidemaggio.it
Grande Fratello, Anita Mazzotta fuori dalla Casa: cos'è successo? - Anita Mazzotta, una delle concorrenti dell'attuale edizione del GF, si è trovata a dover abbandonare la Casa. Secondo comingsoon.it