Primavera Colombo | Il Milan è una grande famiglia Gabbia? Ecco cosa mi ha detto

Il giovane difensore della Primavera del Milan, Federico Colombo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del Club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera, Colombo: “Il Milan è una grande famiglia. Gabbia? Ecco cosa mi ha detto”

In questa notizia si parla di: primavera - colombo

#Primavera, #Colombo: “Il #Milan è una grande famiglia. Posso giocare al centro e terzino, #Gabbia mi ha dato tanti consigli” ? #MilanPress - X Vai su X

Risultati della 4ª giornata del campionato di Serie B 2025/26 Brescia-Lumezzane 1-1 11’ Zappa (L), 35’ Magri (B) Freedom-Arezzo 2-0 4’ Bonetti (F), 13’ Pasquali (F) Hellas Verona-Venezia 2-2 58’ Colombo (VER), 62’ Furlanis (VEN), 79’ Marchetti (VER), 84’ - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Andrea Colombo, arbitro di Milan-Inter che litigò con Maldini e la Primavera rossonera - Di scena il derby di Milano tra Milan e Inter questa sera, per la 33a giornata di Serie A che si concluderà con il classico botto e che potrebbe anche decidere lo Scudetto 2024: se i nerazzurri ... Segnala fanpage.it

Chi è Colombo, arbitro di Milan-Inter: nel suo passato un caso con il Milan Primavera, fu fermato per due mesi... - Inter, attesissimo derby in programma lunedì 22 aprile alle 20. calciomercato.com scrive