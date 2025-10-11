Prima il furto in casa di un' anziana poi lo scippo | si cercano gli occupanti di un' auto nera

SAN DONACIMANDURIA - Un furto all'interno dell'abitazione di un'anziana e uno scippo: sono queste le “imprese” commesse dagli occupanti di una Opel Mokka di colore nero, attualmente ricercati dalle forze dell'ordine. Il primo episodio è avvenuto a San Donaci, il secondo a Manduria, nel Tarantino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: prima - furto

Furto in casa di un medico a Vitulano: bandito armato di pistola minaccia la vittima prima di fuggire

Prima danneggia gli arredi di un bar, poi compie un furto nel negozio: giovane nei guai

“Gliel’hanno rubato”. Raoul Bova, il furto tenuto segreto prima dello scandalo: ora la scoperta

https://www.aprilianews.it/prima-pagina/aprilia-furto-nella-notte-nel-pallone-tensostatico-nei-guai-un-46enne/ - facebook.com Vai su Facebook

LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/donna-40enne-scippata-dello-zainetto-in-pieno-giorno-ladro-in-fuga-a-mortara/… #Scippo #Furto #Zainetto #Mortara #Ladro #Fuga #Cronaca #Indagini #Notizie #News - X Vai su X

Furto in casa di un anziano, scappano con soldi e bancoposta e fanno un prelievo: indagati padre e figlio - Mettono a segno un furto in casa di un anziano: portano via 700 euro in contanti e una carta bancoposta emessa da Poste Italiane e ... Scrive corrieresalentino.it

Nipote sventa furto in casa della nonna - Un 22enne campano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Rosignano Solvay dopo essere stato colto sul fatto mentre rubava nell’abitazione di ... Segnala lanazione.it