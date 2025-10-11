Prima categoria Belfortese favorita sulla Cluentina Elite-Appignanese | gara delicata

La quarta giornata di Prima categoria, girone C, è presentata dall’allenatore Angelo Ortolani. Belfortese-Cluentina: "La Belfortese è a punteggio pieno ed è favorita nel match interno con la Cluentina, una formazione di tutto rispetto". Elite Tolentino-Appignanese: "Una partita delicata per entrambi: gli ospiti per stare a ridosso delle prime e per l’Elite che deve muovere la classifica: 1X". Folgore Castelraimondo-Montecosaro: "La Folgore non può sbagliare e deve bissare la vittoria in trasferta per confermarsi in alta classifica: 1". Pinturetta Falcor-Montegiorgio: "Una sfida equilibrata tra formazioni che stanno facendo un buon cammino: 12". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

