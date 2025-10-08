Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Manovra, Landini: "Incontro con il Governo quasi offensivo, nessuna risposta" iltempo.it
Capacità di stiva, per Msc è record continua l?espansione del gruppo ilmattino.it
La carne locale di Napoli: qualità, tradizione e ricette tipiche laprimapagina.it
Scatta la tregua a Gaza: Israele si ritira, in migliaia verso Gaza City thesocialpost.it
Garlasco, Mario Venditti accusato di peculato da 750mila euro: «Soldi per auto di grossa cilindrata». Esplode ... ilmessaggero.it
Dazi, Trump: da novembre aumento del 100 per 100 tariffe alla Cina
Roma, 10 ott. (askanews) – Si riaccende la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il presiden... ► ildenaro.it
Sposa lo sorprende a letto con una parente durante il ricevimento: nozze scandalo ad Alghero
Dal sogno all’incubo in pochi minuti Doveva essere un giorno da ricordare, ma si è trasformato i... ► notizieaudaci.it
I 5 parchi abbandonati di Napoli
Napoli è una città che vive di contrasti: ricca di bellezza naturale e panorami mozzafiato, ma pov... ► napolitoday.it
Buon Compleanno Jury Chechi, Ninetto Davoli, Gabriele Lavia…
Buon Compleanno Ninetto Davoli, Gabriele Lavia, Fabio de Luigi, Nicola Zingaretti, Antonio Fazio, ... ► romadailynews.it
Nuova stretta sul "fuori cassonetto": +45% di sanzioni in nove mesi
Palazzo Loggia lo aveva promesso: tolleranza zero contro il "fuori cassonetto". Oggi il Comune ha ... ► bresciatoday.it
Braglia: “Credo che Maignan abbia già deciso. Uno come lui non si può sostituire”
Simone Braglia durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio' ha parlato della situazione delicat... ► pianetamilan.it
Tale e Quale Show 2025, la Gianna Nannini di Pamela Petrarolo trionfa nella terza puntata
Terza puntata di Tale e Quale Show 2025 da ricordare per Pamela Petrarolo. La showgirl è riuscita i... ► davidemaggio.it
Italia incassa conferma rating S&P a BBB+ con outlook stabile
Roma, 10 ott. (askanews) – L’agenzia S&P ha confermato sull’Italia il rating BBB+ e, come rip... ► ildenaro.it
Massimiliano Gioni: dobbiamo interpretare le immagini in modi nuovi
Milano, 9 ott. (askanews) - "Per me fare mostre, questo sembra un po' ambizioso e non voglio sembrar... ► quotidiano.net
In Italia sette della Freedom Flotilla
Sono tornati a casa ieri sera sette, dei nove, attivisti italiani della Freedom Flotilla. Anche in ... ► ilmanifesto.it
Arezzo, ancora 1 0: cuore, difesa e carattere piegano il Gubbio
Uno a zero, due a zero, uno a zero. Che il Gubbio ci faccia sempre soffrire è vero, ma di gol ne av... ► lortica.it
Fratelli di Crozza, Trump e la provocazione sulla democrazia e la canzone con Netanyahu: "Soldi, soldi, soldi"
Maurizio Crozza veste i panni di Donald Trump che, tra Nobel "bucati", ringraziamenti a "Bibi" e u... ► ilgiornaleditalia.it
Cina, anziana ingoia otto rane vive per curare il mal di schiena: finisce in ospedale con infezione da parassiti
l rimedio assurdo: “Ha mangiato otto rane vive per curare il dolore” L’assurda vicenda arriva da... ► notizieaudaci.it
Torna la Susa Moncenisio, la corsa automobilistica più antica del mondo
Il rombo dei motori è pronto a risuonare nuovamente tra le valli piemontesi. Sabato 18 e domenica ... ► torinotoday.it
Due attiviste israeliane in cella: per noi è diverso
Nessuna corsia preferenziale e nessun trattamento di favore: i tre cittadini israeliani arrestati i... ► ilmanifesto.it
Cala il sipario sulla terza puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, andata i... ► superguidatv.it
Infortunio Mbappé: il fuoriclasse del Real Madrid si ferma con la Francia, Blancos in apprensione. Cosa filtra in vista della Juve
di Redazione JuventusNews24Infortunio Mbappé: il fuoriclasse del Real si ferma durante la partita tr... ► juventusnews24.com
Serbia Albania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026
Sabato 11 ottobre, alle ore 20.45, allo “Stadion Dubocica” di Leskovac, si disputerà il match Serbi... ► webmagazine24.it
Almanacco dell'11 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Sabato 11 Ottobre è il 285° giorno del calendario gregoriano, mancano 80 giorni alla fine dell’ann... ► arezzonotizie.it
Dieci sagre del weekend da non perdere: castagne, polenta vino e non solo. Dove andare
Cominciano le feste d'autunno nei paesi. L'aria si fa più fresca ma è comunque godibile. E nei menu ... ► lanazione.it
Disney riavvia il live action cancellato di Rapunzel (con Scarlett Johansson nel film)
Disney sta rispolverando uno dei suoi progetti più attesi e controversi degli ultimi anni. Il live-... ► screenworld.it
La crisi dell’accesso alla cura
La salute in un angolo. Crisi e futuro del nostro sistema sanitario di Martina Benedetti (Dedalo, p... ► ilmanifesto.it
La puntata del 10 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì... ► ascoltitv.it
“Lo devo ringraziare”, i complimenti a Spinazzola non terminano più
Questo è un momento davvero bello per Leonardo Spinazzola. Il Napoli di Antonio Conte è arrivato a... ► spazionapoli.it
All’Arezzo basta un rigore per vincere contro il Gubbio: 1 0, decide Cianci
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Minima spesa, massima resa. All’Arezzo basta un gol su calcio di rigore ... ► lanazione.it
Lecornu, primo ministro per la finanziaria
Un governo Lecornu 2. Ieri sera dopo le 22, scadute da tempo le 48 ore che si era autoimposto, il p... ► ilmanifesto.it
Bastano 2 caffé al giorno per risollevare i salari
Il rituale della consultazione delle parti sociali è stanco ed è recitato a soggetto. Così, anche i... ► ilmanifesto.it
“Stasi è innocente”. Garlasco, l’annuncio arriva in diretta
La recente apparizione dell’avvocato De Rensis alla trasmissione “Farwest“, in onda in prima serata... ► thesocialpost.it
Vieira: «Calciopoli? Sento quello scudetto mio, noi migliori sul campo»
Vieira: «Calciopoli? Sento quello scudetto mio, noi migliori sul campo». Le dichiarazioni del tecni... ► calcionews24.com
Dolce, tenero e affettuoso: Bimbo cerca casa
Bimbo cerca casa. È un tenero nanerottolo di taglia medio-piccola, pesa circa 15 chili e ha circa ... ► ilpiacenza.it
Accordo Gaza, Guterres (Onu): Verso la fine di guerra devastante. Hamas e Israele lo rispettino – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 9 ottobre 2025 Accordo Gaza, Guterres (Onu): Inizio della fine di guerra deva... ► open.online
Furlani, Ibra, Belinelli, Mancini, Pellegrini, Pennetta, Goggia e Iapichino: il programma di oggi
A Trento si comincia con un salto nell'oro iridato del lunghista, si chiude con Saviano che racconta... ► gazzetta.it
Lettonia Andorra, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026
Sabato 11 ottobre, alle ore 15, al “Daugavas Stadions” di Riga, si disputerà il match Lettonia-Ando... ► webmagazine24.it
Cuore, grinta e sacrificio: la vittoria dell’Arezzo in 20 scatti
L'articolo Cuore, grinta e sacrificio: la vittoria dell’Arezzo in 20 scatti pr... ► lortica.it
Ansia, caldo e teatro pieno: si parte
Come si scrive la cronaca di una festa? Bella domanda, noi qui di solito cerchiamo di mandare ogni ... ► ilmanifesto.it
Il Nobel per la pace a «MariCori», la destra più reazionaria gode
Ha compiuto un’impresa davvero degna di nota il Comitato per il Nobel norvegese: assegnando il più ... ► ilmanifesto.it
Francia, Macron non si rassegna e rinomina Lecornu: delusi anche i fedelissimi. E Le Pen vola nei sondaggi
Dopo un?ennesima giornata politica al cardiopalma alle dieci di ieri sera Macron ha ridato l?incaric... ► ilmessaggero.it
Motocicletta si scontra con un autocarro alla periferia del paese: grave il centauro
SOLETO - Sono critiche le condizioni di un motociclista di 49anni di Soleto che nel primo pomerigg... ► lecceprima.it
(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2025 "L'incontro è stato quasi offensivo, ai problemi posti non ci ... ► iltempo.it
La lunga marcia di Gaza Migliaia diretti verso nord
I cortei di Gaza questa volta sono festanti. L’esodo è libero e fino alla destinazione non si vedra... ► ilmanifesto.it
La puntata del 10 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì... ► ascoltitv.it
Perdita di gas naturale sull’A1: chiuso il traffico tra Arezzo e Firenze, intervento dei Vigili del Fuoco
Paura nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 365 in direzione nord, dove un mezzo... ► lortica.it
Estrazioni Lotto 11 Ottobre 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto
Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati dell’estrazione Lotto ... ► atomheartmagazine.co
Roma, due giorni di lezioni in piazza dei precari Cnr
Sono tornati in piazza a Roma i precari e le precarie del Consiglio nazionale delle ricerche. Invec... ► ilmanifesto.it
(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2025 "L'incontro è stato quasi offensivo, ai problemi posti non c... ► open.online
Diletta Leotta: La sua straordinaria rinascita dopo un trauma
Un percorso di resilienza e forza dopo una violazione della privacy. Leggi tutto Diletta Leotta: La... ► donnemagazine.it
Circolo tennis Nettuno contro il Comune: “Noi del tutto adempienti, faremo causa”
Bologna, 10 ottobre 2025 – “La società Nettuno Sport Center è perfettamente adempiente rispetto agl... ► ilrestodelcarlino.it
Effetto stabilizzazione: il Mediterraneo in pace rafforza le rotte del Sud
Il Mediterraneo? È lo scrigno dei traffici via mare. Gli armatori lo sanno bene e sanno anche c... ► ilmattino.it
Milano Premier Padel: Stupa Lebron ok, ora sfida a Tapia Coello
All’Allianz Cloud vincono tutti i favoriti. Sarà un super show con le prime tre coppie al mondo in s... ► gazzetta.it
Fiorentina: doppietta di Gudmundsson con l’Islanda, battuta (3 5) dall’Ucraina
Alle spalle della Francia si porta l'Ucraina, che a Reykjavik batte i padroni di casa dell'Islanda ... ► firenzepost.it
Tomba: “Potevo arrivare fino a 40 anni. E quando mi ritirai che festa degli altri sciatori…"
Il campione bolognese al Festival di Trento: "La prima volta la vittoria alla Montagnetta di San Sir... ► gazzetta.it
Pamela Petrarolo trionfa nella terza puntata di Tale e Quale Show su Rai1 con la sua interpretazion... ► fanpage.it
Yildiz, la storia sulle spalle: come si colloca nel Pantheon dei 10 della Juve
Il turco si è conquistato con classe e personalità un posto da titolare. Con quel numero sulle spall... ► gazzetta.it
La Rivelazione di Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli sul Disturbo Ereditario nei Loro Bambini
Scopri come Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli hanno affrontato con coraggio e determinazione la ... ► donnemagazine.it
Como Juve, pessime notizie per Fabregas: perde una sua pedina in nazionale in vista della sfida coi bianconeri. Si teme un lungo stop
di Redazione JuventusNews24Como Juve, l’avversario dei bianconeri perde i pezzi: l’attaccante esce i... ► juventusnews24.com
Quando l’industria collaborava con artisti e intellettuali
La rapida industrializzazione che ha coinvolto l’Italia nel secondo dopoguerra oltre che a mutare i... ► ilmanifesto.it
Replica La Promessa in streaming puntata 10 ottobre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 10 ottobre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Ecco il Vide... ► superguidatv.it
Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni
(Adnkronos) – Taglio dell'aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 50mila euro ma con qualche poss... ► periodicodaily.com
Trump e la “teoria del pazzo”, cos’è la “Madman theory” e come il presidente Usa la sta usando per ottenere ciò che vuole
Come si vince contro chi è disposto a tutto? Se si ha di fronte un avversario che decide le sue mo... ► open.online
Benedetta stabilità, ma il Paese è fermo
“La forza tranquilla”: era questo lo slogan con cui François Mitterrand portò i socialisti al poter... ► lastampa.it
Norvegia Israele, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026
Sabato 11 ottobre, alle ore 18, all’ “Ullevaal Stadion” di Oslo, si disputerà il match Norvegia-Isr... ► webmagazine24.it
Perché la vera pace è ancora lontana
Israele e Hamas hanno accettato il piano del presidente statunitense Donald Trump, e le parti si pr... ► lastampa.it