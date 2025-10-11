Previsioni meteo in Emilia-Romagna | ancora sole poi aumentano freddo e instabilità
Bologna, 11 ottobre 2025 – Dopo un inizio di ottobre all’insegna del freddo e della forte instabilità piovosa, la prossima settimana porterà con sé un graduale miglioramento. Le previsioni meteo del fine settimana. In tutta l’Emilia-Romagna, le giornate di sabato e domenica 12 ottobre saranno caratterizzate da un clima mite e soleggiato con temperature al di sopra della norma e qualche velatura nebbiosa di passaggio. I picchi più caldi si registreranno nelle aree interne dell’Emilia, dove nei centri urbani come Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma i valori massimi oscilleranno tra i 22 e i 24 gradi, mentre quelli minimi tra i 10 e i 13 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
