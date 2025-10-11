Presutti Pd su corso Umberto I | Trascurata la manutenzione del verde da vetrina del G7 a emblema dell' incuria
Marco Presutti, consigliere comunale del Pd, ha depositato un’interrogazione urgente «per denunciare l’incuria delle aiuole a pochi mesi dall’inaugurazione e chiedere conto della palese assenza di manutenzione».«Ho depositato un’interrogazione urgente a risposta scritta per denunciare lo stato di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: presutti - corso
Avezzano, rigenerazione a tappeto: via Garibaldi cambia volto. Gianluca Presutti: “Ora lavori in via Napoli, via Roma e incrocio di Borgo Incile” Un altro importante tassello si aggiunge al vasto piano di riqualificazione urbana che sta ridisegnando il volto di Ave - facebook.com Vai su Facebook
Presutti (Pd),interrogazione su sprechi Festival Liberty Pescara - "Dopo anni di investimenti pubblici cospicui, costi opachi e risultati impalpabili, la Giunta Masci insiste nel finanziare il Pescara Liberty Festival, arrivando persino ad approvare nuove attività ... ansa.it scrive