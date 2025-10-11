Presidio della rete per la pace oggi, alle 17, in piazza cattedrale. "Mentre sono in corso le trattative indirette tra Israele ed Hamas sui 20 punti del piano Trump – sostengono gli organizzatori –, anche la Freedom Flottilla è stata abbordata, i medici, gli infermieri e i giornalisti che erano a bordo sequestrati e trasferiti nelle carceri israeliane. Anche in questo caso si tratta di un atto illegale, compiuto in acque internazionale, in esecuzione di un blocco navale che non trova alcuna giustificazione nelle norme del diritto internazionale. In Cisgiordania e a Gerusalemme Est non cessano le violenze di coloni ed esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presidio per la pace davanti alla cattedrale: "E domani tutti alla marcia di Assisi"