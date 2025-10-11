Presidio per la pace davanti alla cattedrale | E domani tutti alla marcia di Assisi

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidio della rete per la pace oggi, alle 17, in piazza cattedrale. "Mentre sono in corso le trattative indirette tra Israele ed Hamas sui 20 punti del piano Trump – sostengono gli organizzatori –, anche la Freedom Flottilla è stata abbordata, i medici, gli infermieri e i giornalisti che erano a bordo sequestrati e trasferiti nelle carceri israeliane. Anche in questo caso si tratta di un atto illegale, compiuto in acque internazionale, in esecuzione di un blocco navale che non trova alcuna giustificazione nelle norme del diritto internazionale. In Cisgiordania e a Gerusalemme Est non cessano le violenze di coloni ed esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

presidio per la pace davanti alla cattedrale e domani tutti alla marcia di assisi

© Ilrestodelcarlino.it - Presidio per la pace davanti alla cattedrale: "E domani tutti alla marcia di Assisi"

In questa notizia si parla di: presidio - pace

Mattarella, da 70 anni la Nato è presidio di pace e sicurezza

Nato, Mattarella: “Da 70 anni presidio di pace e sicurezza”

"Teniamo alta l'attenzione sul genocidio di Gaza": presidio di pace in piazza

Una preghiera di pace. L’appello dell’arcivescovo: "Non si uccide un popolo" - Serata di raccoglimento e interventi in cattedrale con le associazioni cattoliche "Fermiamo il genocidio e i terroristi di Hamas. msn.com scrive

Presidio per la Flotilla davanti al Comune di Venezia - Un centinaio di persone si sono radunate davanti a Ca' Farsetti, sede del Comune di Venezia, per un presidio in sostegno alla Global Sumud Flotilla. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Presidio Pace Davanti Cattedrale