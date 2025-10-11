Presidio davanti al municipio | Basta privatizzazioni la sanità è un bene pubblico
Si è svolto sabato 11 ottobre alle 10 in piazza San Marco il presidio “contro la svendita del servizio sanitario pubblico universale”. Decine di persone si sono fatte sentire a due passi dal municipio per richiamare l'attenzione della giunta sulla sempre più grave condizione di salute della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Driver in presidio davanti alla sede di Esselunga a Pioltello: continua la protesta
Sciopero dei lavoratori Savio, presidio davanti all'azienda
VIDEO | "No alle navi delle armi": presidio davanti al Comune contro l'arrivo della Cosco Pisces diretta a Israele
PRESIDIO – GIOVEDÌ 16 OTTOBRE, ORE 17 Davanti al Consiglio Comunale – Piazza della Scala, Milano SFRATTI E ALLOGGI PROVVISORI: IL DISINTERESSE DEL COMUNE CONDANNA CENTINAIA DI FAMIGLIE A RESTARE SULLA STRADA
Presidio di 200 manifestanti davanti al centro congressi dei Bagni Pancaldi a Livorno, dove martedì 7 ottobre si è svolto un evento elettorale della Lega: contestazioni all'arrivo di Matteo Salvini, con il vicepremier che ha risposto mandando baci ai contestatori.
BASTA DEGRADO, FDI MILANO: PRESIDIO PER LA LEGALITÀ A RUBATTINO - Milano, 11 ottobre 2025 – "Basta degrado, più sicurezza a Rubattino".
'Basta violenza in città'. Sit-in dei cittadini: "Grave degrado sociale. Istituzioni poco incisive" - Presidio giovedì in autostazione organizzato dal comitato 'Modena merita di più'.