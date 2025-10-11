Presentazione del libro di Achille Salzano | Verso l' ignoto Il romanzo dell' emigrante
Un tema attuale, quello dello spopolamento delle aree interne, affrontato leggendo le righe del libro di Achille Salzano "Verso l'ignoto. Il romanzo dell'emigrante", curato dal prof. Paolo Speranza ed edito da Vincenzo D'Amico.Un nuovo genere letterario: il romanzo dell’emigranteAmbientata tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
