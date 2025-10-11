Presentati i magnifici nove della lista Alleanza Verdi e Sinistra

11 ott 2025

Grande partecipazione ed entusiasmo questa mattina 11 ottobre a Padova alla presentazione della lista provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra – Reti Civiche per le elezioni regionali del 23 e 24novembre. La lista, composta da nove persone, dà piena rappresentanza a tutte le aree del territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

