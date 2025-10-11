Preoccupazione per Joe Biden | in corso la radioterapia per un cancro alla prostata
L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta attualmente affrontando una fase cruciale del suo percorso terapeutico contro il cancro alla prostata, a seguito della diagnosi ricevuta lo scorso maggio. La notizia, di grande rilevanza mediatica, è stata diffusa nella giornata di sabato dalla NBC News, che ha citato un portavoce dell’ex presidente. Questo aggiornamento fornisce dettagli significativi sul piano di trattamento adottato dai medici di Biden, che mira a contrastare la malattia in modo aggressivo e mirato. La terapia in corso: radioterapia e trattamento ormonale. Il portavoce dell’ex presidente ha confermato che, “Nell’ambito di un piano di trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden è attualmente sottoposto a radioterapia e terapia ormonale “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: preoccupazione - biden
