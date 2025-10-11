Premio ValdarnoCinema Oggi c’è Nichetti in sala

Dopo Gianni Amelio e Roberto Andò, è il giorno di Maurizio Nichetti alla 43esima edizione del Valdarno Cinema Festival. La chiusura del festival oggi dopo la consueta cerimonia di premiazione dei vincitori della 43ª edizione del ValdarnoCinema Film Festival è affidata al regista Maurizio Nichetti, che riceverà il riconoscimento del Premio "ValdarnoCinema" alla carriera e introdurrà a seguire il suo ultimo film: "Amichemai". In concorso 26 film, tra lungometraggi e corti, con numerosi riconoscimenti tra cui spicca il premio Marzocco, intitolato a Marino Borgogni, presidente di Valdarno Cinema Fedic, scomparso nel 2012. 🔗 Leggi su Lanazione.it

