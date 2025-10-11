Premio Charlot | il 12 ottobre in scena Romanov tra mito e leggenda

Salernotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La grande storia incontra la magia del teatro nella seconda serata della 37ª edizione del Premio Charlot. Domenica 12 ottobre, alle ore 19, sul palco del Teatro Delle Arti di Salerno andrà in scenaRomanov, tra mito e leggenda”, spettacolo firmato dalla Compagnia dell’Arte e ispirato alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

